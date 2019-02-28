Историко-политологический факультет ПГНИУ ожидает реорганизация

СЕГОДНЯ 06:05 2019-02-28T06:05:48+03:00

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Бывших студентов исторического факультета Пермского университета накануне потрясла новость, что будет упразднена кафедра всеобщей истории.

Новый декан историко-политологического факультета Надежда Борисова (эту должность она занимает меньше месяца) подтвердила, что в ближайшее время истфак будет реорганизован:

- Мы создаем две новые кафедры, сотрудники которых будут преподавать как уже знакомые дисциплины, так и принципиально новые по содержанию для нашего истфака, - заверила Борисова. - Изменения штатного расписания не будет.

Предполагается, на базе трех кафедр (всеобщей истории, новейшей истории России и древней и новой истории России) сформировать две сильные в кадровом отношении кафедры – кафедру истории и археологии и кафедру междисциплинарных исторических исследований. Это, по словам руководителя факультета, позволит выгодно отличаться от ближайших соседей, изменяя подходы к обучению студентов-историков.

Речь идет о том, чтобы в учебных планах наряду с традиционными курсами по истории зарубежных стран и России появились современные страноведческие компаративно-ориентированные курсы, курсы по междисциплинарной истории.

- Перед нами стоит задача расширения горизонта путем выхода за пределы истории стран Запада и истории России в пространство Востока, Азии, Латинской Америки, постсоветского мира, - говорит Борисова. - Такой подход позволяет не просто сохранить кадровый состав, но и претендовать на увеличение бюджетных мест для абитуриентов. В марте пройдет Ученый совет Университета. Мы надеемся, что коллеги нас поддержат.

ИСТОЧНИК KP.RU