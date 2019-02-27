Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы инспектора ДПС в сотрудников полиции в Прикамье

СЕГОДНЯ 20:29 2019-02-27T20:50:11+03:00

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Ночью 27 февраля в селе Частые произошло ЧП. Напомним, сотрудник ДПС стрелял в жилые дома, затем скрылся на снегоходе, а позже – застрелился.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, мужчина стрелял в сторону двух домов, в которых проживают сотрудники полиции. А позже – и по самим полицейским.

- По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

На месте ЧП работают следователи-криминалисты. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как нам рассказал друг погибшего Максима Б., у него осталось двое детей и беременная жена.

ИСТОЧНИК KP.RU