Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы инспектора ДПС в сотрудников полиции в Прикамье
Ночью 27 февраля в селе Частые произошло ЧП. Напомним, сотрудник ДПС стрелял в жилые дома, затем скрылся на снегоходе, а позже – застрелился.
Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, мужчина стрелял в сторону двух домов, в которых проживают сотрудники полиции. А позже – и по самим полицейским.
- По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
На месте ЧП работают следователи-криминалисты. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как нам рассказал друг погибшего Максима Б., у него осталось двое детей и беременная жена.
ИСТОЧНИК KP.RU