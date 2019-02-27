2019-02-27T18:43:49+03:00
Происшествия

Экс-министра территориального развития Прикамья подозревают в незаконном предпринимательстве

В его отношении возбуждено уголовное дело
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СКР в отношении бывшего министра территориального развития Пермского края возбуждено уголовное дело по статье «незаконное участие в предпринимательской деятельности».

- Идет расследование, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми судят экс-министра Алмаза Закиева. Напомним, в 2015 году чиновники минтранса, подчинявшиеся Закиеву, дважды отстраняли «Уралмостострой» от участия в аукционе на строительство обхода Чусового, отдавая победу тюменскому «Мостострою-12». В 2016 году «Мостострой-12» все-таки выиграл аукцион и получил заказ на сумму более двух миллиардов рублей. А незадолго до этого та же компания приобрела у Алмаза Закиева за 28 миллионов рублей его квартиру, рыночная стоимость которой в тот момент была около 19,5 миллионов. Взятка была завуалирована под приобретение у министра по завышенной стоимости его квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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