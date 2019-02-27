2019-02-27T16:43:31+03:00
Общество

Подшефные студенты и школьники приняли участие в лыжном празднике филиала «ПМУ»

Юноши бежали дистанцию 3 км, девушки преодолевали расстояние 2 км
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Фото пресс-службы "УРАЛХИМа"Фото пресс-службы "УРАЛХИМа"
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Учащиеся Краевого индустриального техникума (КИТ) и школы №132 выступили в соревнованиях по лыжным гонкам пермского предприятия компании «УРАЛХИМ». В спортивном празднике, прошедшем в День защитника отечества на базе «Прикамье», приняли участие около 200 спортсменов. Студенты и школьники соревновались наравне с работниками филиала «ПМУ». Юноши бежали дистанцию 3 км, девушки преодолевали расстояние 2 км.

Участие школьников и студентов в спортивных мероприятиях завода – часть совместной работы кадровой службы предприятия и учебных заведений по пропаганде здорового образа жизни и повышению мотивации учащихся к получению рабочих специальностей.

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Приглашение учащихся подшефных учебных заведений на соревнования по видам заводской спартакиады филиала «ПМУ» - важная составляющая приобщения ребят к корпоративной культуре компании «УРАЛХИМ». Отрадно, что школьники и студенты с охотой откликаются, соревнуясь наравне со спортсменами завода. В дальнейшем, в случае трудоустройства на предприятии, это поможет им сократить период адаптации и вливания в коллектив.

Лучшее время среди учащихся девушек показала Анастасия Анфёрова из школы №132. Она преодолела двухкилометровую дистанцию за 7 минут 14 секунд. Студент Краевого индустриального техникума Никита Лузин был лучшим среди юношей. Он пробежал три километра за 8 минут 19 секунд.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми с 2014 года сотрудничает по модели «Школа – СУЗ – Предприятие» с Краевым индустриальным техникумом и школой №132. В начале февраля стороны подписали очередное соглашение о сотрудничестве на ближайший год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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