Финал «Золотой шайбы» состоится в Перми и Краснокамске

СЕГОДНЯ 15:06 2019-02-27T15:06:43+03:00

В Москве состоялась жеребьевка самого известного детского турнира по хоккею

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27 февраля в Москве в музее хоккея России состоялась жеребьевка финала Всероссийских соревнований среди юных хоккеистов «Золотая шайба». Популярные массовые соревнования пройдут в Перми и Краснокамске с 16 по 24 марта. Заявки на участие в «Золотой шайбе» подали 64 команды из 62 субъектов Российской Федерации.

В официальном церемонии приняли участие президент Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» Алексей Тарасов, президент Федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов, а также шестикратный чемпион мира, олимпийский чемпион Анатолий Мышкин. Ему и выпала роль выбрать соперников на групповом этапе.

По итогам жеребьевки соликамский «Металлург» попал в группу В вместе с «Полюсом» из Приморского края, «Новчиком» из Чувашии и командой из Самарской области.

Команда «Гайва» сыграет с «Торпедо» из Нижнего Новгорода, «Трудом» из Ненецкого автономного округа и командой из Пензенской области в группе С. Команде «Прометей» из поселка Павловский предстоит сразиться силами с «Искрой» из Костромской области, командой «ГудГол07» из Санкт-Петербурга и «Олимпией» из Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU