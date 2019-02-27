Подозреваемого в зверском убийстве 17-летней девушки в Яйве задержали на трассе спустя 2,5 часа после совершения преступления

СЕГОДНЯ 14:48 2019-02-27T14:48:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности задержания 20-летнего подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в поселке Яйва Александровского района.

После того, как личность подозреваемого была установлена, стражи порядка, разделившись на несколько групп, отправились на поиски преступника. Спустя 2,5 часа злоумышленника обнаружили на трассе, ведущей в Березники, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Напомним, что вечером 26 февраля молодой человек на почве ревности жестоко избил девушку ногами и руками, а также нанес удары ножом. Зверское избиение попытались остановить прохожие. Один из свидетелей пытался догнать убегающего подозреваемого, но это ему не удалось. Прохожие, которые вызвали «Скорую помощь», но пострадавшая девушка скончалась по пути в больницу.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Молодой человек помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU