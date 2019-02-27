Избил в порыве ревности. В Прикамье по подозрению в убийстве 17-летней девушки задержан 20-летний парень

СЕГОДНЯ 13:49 2019-02-27T14:07:55+03:00

Он избивал ее на улице ногами и руками, а затем нанес несколько ударов ножом

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Дикое преступление произошло 26 февраля в поселке Яйва Александровского района. Вечером на улице 17-летнюю девушку жестоко избивали и наносили удары ножом. За девушку вступились прохожие, которые пресекли избиение и вызвали «Скорую помощь». Но было уже поздно, по пути в больницу потерпевшая скончалась.

Подозреваемый с места преступления скрылся, однако в течение нескольких часов был разыскан и задержан. Он рассказал, что избил знакомую в порыве ревности.

- Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения, - сообщил в пресс-службе краевого следственного комитета. - Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали, что в Перми задержан подозреваемый в убийстве 30-летнего жителя Тюмени, обнаруженного в районе железнодорожной станции. Тело мужчины, известного под именем Цыган, обнаружил рано утром машинист поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU