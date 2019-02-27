2019-02-27T13:35:24+03:00
Происшествия

В Перми задержан подозреваемый в убийстве 30-летнего жителя Тюмени, обнаруженного в районе железнодорожной станции

Тело мужчины, известного под именем Цыган, обнаружил рано утром машинист поезда
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В Перми арестован житель города Кизела, подозреваемый в убийстве 30-летнего жителя Тюмени, известного в криминальном мире под именем «Цыган».

Тело тюменца обнаружил машинист около четырех утра 21 февраля в районе железнодорожной станции Пермь-II.

В краевом следственном комитете сообщили, что в кратчайшие сроки следователи и оперативники раскрыли преступление. Подозреваемый установлен и задержан.

По версии следствия, ночью между жителем Кизела и гостем из Тюмени произошла ссора. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта подозреваемый нанес удар ножом в живот потерпевшему, в результате чего тот скончался спустя некоторое время на месте преступления.

Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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