«Втирались в доверие к гражданам». В Прикамье осудили банду «черных риелторов»

СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-27T13:03:58+03:00

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В Чайковском осуждены участники преступной группы «черных риелторов». 36-летний мужчина сколотил банду в 2015 году. Он вовлек преступную группу своих знакомых - 33-летнего мужчину, 50-летнюю и 36-летнюю женщин.

Мужчина выполнял прямые поручения руководителя, контролировал совершение сделок с недвижимостью. Женщины искали клиентов, желающих купить или продать недвижимость. Они втирались в доверие к гражданам. Клиентам они сообщали, что для покупки квартиры необходимо внести первоначальный взнос. При этом, называли разные цены продавцу и покупателю. Доверчивые люди заключали договоры об оказании услуг и передавали денежные средства. Получив деньги, женщины переставали выходить на связь с клиентами. Установлено, что преступная группа действовала не только в Пермском крае, но и в Удмуртии.

- Для видимости легального бизнеса на одну из женщин была зарегистрирована риелторская организация «Тера-плюс», - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В штате числилась сама «бизнесвумен» и ее подельница, устроенная в качестве водителя. Общий ущерб от противоправных действий риелторов составил более 7 миллионов рублей.

Руководителю преступной группы назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его помощник проведет в колонии 7,5 лет.

50-летнюю женщину суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Её подельницу − к 3 годам и 7 месяцам в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU