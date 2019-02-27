2019-02-27T13:03:58+03:00
Общество

«Втирались в доверие к гражданам». В Прикамье осудили банду «черных риелторов»

Женщины брали задаток и исчезали
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Чайковском осуждены участники преступной группы «черных риелторов». 36-летний мужчина сколотил банду в 2015 году. Он вовлек преступную группу своих знакомых - 33-летнего мужчину, 50-летнюю и 36-летнюю женщин.

Мужчина выполнял прямые поручения руководителя, контролировал совершение сделок с недвижимостью. Женщины искали клиентов, желающих купить или продать недвижимость. Они втирались в доверие к гражданам. Клиентам они сообщали, что для покупки квартиры необходимо внести первоначальный взнос. При этом, называли разные цены продавцу и покупателю. Доверчивые люди заключали договоры об оказании услуг и передавали денежные средства. Получив деньги, женщины переставали выходить на связь с клиентами. Установлено, что преступная группа действовала не только в Пермском крае, но и в Удмуртии.

- Для видимости легального бизнеса на одну из женщин была зарегистрирована риелторская организация «Тера-плюс», - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В штате числилась сама «бизнесвумен» и ее подельница, устроенная в качестве водителя. Общий ущерб от противоправных действий риелторов составил более 7 миллионов рублей.

Руководителю преступной группы назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его помощник проведет в колонии 7,5 лет.

50-летнюю женщину суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Её подельницу − к 3 годам и 7 месяцам в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми задержан подозреваемый в убийстве 30-летнего жителя Тюмени, обнаруженного в районе железнодорожной станции
В Прикамье чиновница была признана виновной в махинациях с земельными участками
Tele2 настроила родительский контроль
«Всадил нож в грудь». В Прикамье подрались два брата-белоруса, приехавшие на заработки
«От 300 рублей за занятие». В Перми заработал первый муниципальный бассейн в Кировском районе
В пермской школе пострадал пятиклассник, пришлось вызывать «Скорую помощь»
«Гирлянды заменят на цветы и бабочки». В Перми главную новогоднюю елку не будут убирать с эспланады
«Машина увязла в снегу». В Прикамье инспекторы ДПС помогли откопать и вытянуть из сугроба иномарку
Пермяк, который избивал посетителей в баре металлической трубой, отправился в колонию
В Пермском крае продолжается охота на волков - убиты уже 38 хищников
В Перми «Лада» сбила беременную девушку, которая шла по пешеходному переходу
«Берем лопату и чистим сами». Депутат Пермской думы предложили пермякам самим убирать дворы