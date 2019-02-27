В Прикамье чиновница была признана виновной в махинациях с земельными участками

СЕГОДНЯ 12:44 2019-02-27T12:44:01+03:00

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В Осинском районе специалист администрации сельского поселения была признана виновной в четырех случаях мошенничества.

В ноябре 2011 года главный специалист службы земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации сельского поселения выдала своему сообщнику 2 экземпляра поддельной выписки из хозяйственной книги на право собственности земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства площадью 2,5 тысячи квадратных метров в деревне Городище. На основании представленных фиктивных документов было зарегистрировано право собственности на земельный участок.

По аналогичной схеме специалист администрации выдала фиктивные документы еще в отношении 3 земельных участков в селе Крылово. В результате причинен ущерб в размере 439 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с запретом занимать должности в органах местного самоуправления на 2,5 года. Также она должна заплатить штраф - 9 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU