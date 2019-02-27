2019-02-27T12:19:26+03:00
Общество

«Всадил нож в грудь». В Прикамье подрались два брата-белоруса, приехавшие на заработки

Пострадавшего обнаружила соседка и позвонила в больницу
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В больницу Губахи с ножевым ранением в конце прошлого года доставили 39-летнего жителя Республики Беларусь. Полицейские начали проверку и выяснили, что он вместе со своим 42-летним братом приехал за заработки в Пермский край.

В общежитии, где они остановились, они выпивали и у них возник конфликт на «личной почве».

- В пылу ссоры старший брат взял в руки нож и ударил им младшего в грудь, - сообщили в краевой полиции. - Скорую помощь он не вызвал. Пострадавшего обнаружила соседка и позвонила в больницу.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью полицейские возбудили уголовное дело. Предварительное расследование завершено. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тем временем, пермяк, который избивал посетителей в баре металлической трубой, отправился в колонию. Одного из пострадавших госпитализировали с тяжелой травмой головы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми задержан подозреваемый в убийстве 30-летнего жителя Тюмени, обнаруженного в районе железнодорожной станции
«Втирались в доверие к гражданам». В Прикамье осудили банду «черных риелторов»
В Прикамье чиновница была признана виновной в махинациях с земельными участками
Tele2 настроила родительский контроль
«От 300 рублей за занятие». В Перми заработал первый муниципальный бассейн в Кировском районе
В пермской школе пострадал пятиклассник, пришлось вызывать «Скорую помощь»
«Гирлянды заменят на цветы и бабочки». В Перми главную новогоднюю елку не будут убирать с эспланады
«Машина увязла в снегу». В Прикамье инспекторы ДПС помогли откопать и вытянуть из сугроба иномарку
Пермяк, который избивал посетителей в баре металлической трубой, отправился в колонию
В Пермском крае продолжается охота на волков - убиты уже 38 хищников
В Перми «Лада» сбила беременную девушку, которая шла по пешеходному переходу
«Берем лопату и чистим сами». Депутат Пермской думы предложили пермякам самим убирать дворы