«Всадил нож в грудь». В Прикамье подрались два брата-белоруса, приехавшие на заработки

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-27T12:19:26+03:00

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В больницу Губахи с ножевым ранением в конце прошлого года доставили 39-летнего жителя Республики Беларусь. Полицейские начали проверку и выяснили, что он вместе со своим 42-летним братом приехал за заработки в Пермский край.

В общежитии, где они остановились, они выпивали и у них возник конфликт на «личной почве».

- В пылу ссоры старший брат взял в руки нож и ударил им младшего в грудь, - сообщили в краевой полиции. - Скорую помощь он не вызвал. Пострадавшего обнаружила соседка и позвонила в больницу.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью полицейские возбудили уголовное дело. Предварительное расследование завершено. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тем временем, пермяк, который избивал посетителей в баре металлической трубой, отправился в колонию. Одного из пострадавших госпитализировали с тяжелой травмой головы.

ИСТОЧНИК KP.RU