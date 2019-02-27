2019-02-27T11:58:18+03:00
Общество

«От 300 рублей за занятие». В Перми заработал первый муниципальный бассейн в Кировском районе

Бассейн работает без выходных
Константин КЯКИНЕН
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фото: пресс-служба городской администрациифото: пресс-служба городской администрации
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С начала февраля в тестовом режиме начал свою работу новый бассейн на улице Сысольская, 10/5. Там проходят тренировки отделения плавания детско-юношеской школы олимпийского резерва. В свободное время бассейн посещают жители Кировского района. Желающих здесь обучают плаванию, проходят групповые занятия аквааэробикой, а также тренировки в тренажерном и кардио-залах. Стоимость разового посещения для детей до 14 лет - 300 рублей, для взрослых - 350 рублей. Цена занятия по аквааэробике - 450 рублей. Бассейн работает без выходных.

- Это был первый муниципальный бассейн, который был нами задуман, - отметил Дмитрий Самойлов. - После него мы начали проектировать и строить бассейн на улице Транспортная. На ближайшие три года у нас в планах строительство подобных объектов в Мотовилихинском районе, на улице Гашкова, и в микрорайоне Парковый.

В здании на улице Сысольская расположены плавательный бассейн, тренажерный зал, кардио-зал, гардероб, медкабинет. Плавательный бассейн имеет четыре дорожки по 25 метров с «олимпийской» шириной 2,5 метра. Температура воды в бассейне составляет 28-29 градусов.

Для маломобильных групп населения выделены отдельные раздевалки и душевые, есть подъемник для спуска и подъема людей с ограниченной двигательной способностью в бассейн, сделаны пандусы для удобства передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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