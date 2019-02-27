В пермской школе пострадал пятиклассник, пришлось вызывать «Скорую помощь»
Накануне учителя школы № 102 по шоссе Космонавтов, 195 вызвали «скорую помощь». На перемене пострадал один из учеников пятого класса.
- Два пятиклассника подрались, - сообщили в пресс-службе городской «скорой помощи». - Десятилетнего мальчика госпитализировали в краевую детскую больницу с легкими повреждениями мягких тканей и ушибами.
Вчера вечером мама звонила классному руководителю, мальчик был дома.
В мэрии информацию о драке и госпитализации ребенка опровергли.
- По словам руководства школы, конфликтной ситуации между детьми не было – ребята вели себя очень активно на перемене, - ответили в пресс-службе городской администрации. - В результате один из школьников получил ушиб мягких тканей: медики «Скорой помощи» убедились в отсутствии серьезных повреждений. Сейчас ребенок не госпитализирован, его ожидают на уроки - занятия в этом классе проходят во вторую смену.
ИСТОЧНИК KP.RU