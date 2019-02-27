«Гирлянды заменят на цветы и бабочки». В Перми главную новогоднюю елку не будут убирать с эспланады

СЕГОДНЯ 10:15 2019-02-27T10:15:36+03:00

Изменить размер текста: A A

На необычный эксперимент решились городские власти. Они решили не убирать искусственную, новогоднюю елку, которая украшала ледовый городок на эспланаде. Как сообщили в пресс-службе мэрии, изменится только украшение ели. Гирлянды и игрушки заменят на цветы и бабочки.

- Это символ того, что зима сменяется весной, - добавили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми. - Украшение главной городской ели будет неким экспериментом для жителей и гостей города. Возможно, эта инициатива станет доброй традицией.

Сейчас на эспланаде разбирают ледовый городок и готовят площадь к празднованию Масленицы. В этом году она приходится на неделю с 4 по 10 марта.

- Завершить все подготовительные работы должны к 10 марта, когда на площади пройдут масленичные гуляния, - сообщили в мэрии.

Программа празднования Масленицы в Перми будет сообщена дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU