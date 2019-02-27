2019-02-27T10:15:36+03:00
Общество

«Гирлянды заменят на цветы и бабочки». В Перми главную новогоднюю елку не будут убирать с эспланады

Площадь перед Театром-Театром готовят к празднованию Масленицы
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments1
--
Изменить размер текста:

На необычный эксперимент решились городские власти. Они решили не убирать искусственную, новогоднюю елку, которая украшала ледовый городок на эспланаде. Как сообщили в пресс-службе мэрии, изменится только украшение ели. Гирлянды и игрушки заменят на цветы и бабочки.

- Это символ того, что зима сменяется весной, - добавили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми. - Украшение главной городской ели будет неким экспериментом для жителей и гостей города. Возможно, эта инициатива станет доброй традицией.

Сейчас на эспланаде разбирают ледовый городок и готовят площадь к празднованию Масленицы. В этом году она приходится на неделю с 4 по 10 марта.

- Завершить все подготовительные работы должны к 10 марта, когда на площади пройдут масленичные гуляния, - сообщили в мэрии.

Программа празднования Масленицы в Перми будет сообщена дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми задержан подозреваемый в убийстве 30-летнего жителя Тюмени, обнаруженного в районе железнодорожной станции
«Втирались в доверие к гражданам». В Прикамье осудили банду «черных риелторов»
В Прикамье чиновница была признана виновной в махинациях с земельными участками
Tele2 настроила родительский контроль
«Всадил нож в грудь». В Прикамье подрались два брата-белоруса, приехавшие на заработки
«От 300 рублей за занятие». В Перми заработал первый муниципальный бассейн в Кировском районе
В пермской школе пострадал пятиклассник, пришлось вызывать «Скорую помощь»
«Машина увязла в снегу». В Прикамье инспекторы ДПС помогли откопать и вытянуть из сугроба иномарку
Пермяк, который избивал посетителей в баре металлической трубой, отправился в колонию
В Пермском крае продолжается охота на волков - убиты уже 38 хищников
В Перми «Лада» сбила беременную девушку, которая шла по пешеходному переходу
«Берем лопату и чистим сами». Депутат Пермской думы предложили пермякам самим убирать дворы