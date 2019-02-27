«Машина увязла в снегу». В Прикамье инспекторы ДПС помогли откопать и вытянуть из сугроба иномарку

СЕГОДНЯ 10:07 2019-02-27T10:07:00+03:00

Водитель «Рено» не справился с управлением во время обгона

Изменить размер текста: A A

В Кунгурском районе на трассе Пермь - Екатеринбург автомобиль «Рено Сандеро» улетел в кювет. К лейтенантам полиции Николаю Зеленкину и Александру Тонкову, которые находились в пяти километрах от аварии, обратился автолюбитель и сообщил о ДТП.

Полицейские приехали на место происшествия. Возле машины стояли два мужчины 60-65 лет. Водитель иномарки объяснил, что он пошел на обгон, но машину занесло и она съехала в кювет. В аварии никто не пострадал, но машина увязла в глубоком снегу.

- Госавтоинспекторы помогли мужчинам откопать иномарку, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Затем остановили проезжавший мимо грузовик и попросили вытянуть из сугроба машину.

Мужчины поблагодарили сотрудников полиции и продолжили движение. Добравшись до пункта назначения, пассажир «Рено Сандеро» обратился в дежурную часть полиции и еще раз поблагодарил госавтоинспекторов за помощь в сложной дорожной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU