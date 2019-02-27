Пермяк, который избивал посетителей в баре металлической трубой, отправился в колонию

СЕГОДНЯ 09:43 2019-02-27T09:43:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В пермском баре на улице Веденеева 24-летний пермяк распивал спиртное со своими друзьями. В какой-то момент у молодых людей возникла ссора с другими посетителями увеселительного заведения. Началась потасовка. 24-летний молодой человек взял металлическую трубу и стал избивать ей всех без разбора. Больше всего досталось 47-летнему мужчине, который даже не участвовал в драке. После этого дебошир скрылся

- Заехали, взяли монтировки и я по случайности ударил не того человека, - рассказал молодок человек на допросе. - Оказывать помощь ему не стал. Я даже не думал, что так серьезно ему попал.

Потерпевший госпитализирован с тяжелой травмой головы. Стражи порядка задержали молодого человека и изъяли у него металлическую трубу. Во время расследования он содержался под стражей.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима, - сообщили в краевой полиции.

Пермяк с металлической трубой бьет всех без разбора в пермском клубе.

ИСТОЧНИК KP.RU