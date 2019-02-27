В Пермском крае продолжается охота на волков - убиты уже 38 хищников
С начала этого года в Пермском крае уничтожены 38 волков. В частности, в Октябрьском районе добыты 6 волков, в Березниках - 5, в Чердынском и Добрянском районах - по 4 хищника. В других районах Прикамья количество убитых волков не превышает 2.
В минприроды края отметили, что на территории районов сформированы бригады охотников для отстрела хищника. Также сотрудники охотничьих хозяйств отслеживают передвижение хищника.
- По каждому случаю появления хищников совместно с егерями охотничьих хозяйств проводятся проверки, осматривается территория на предмет наличия следов хищника, - отметили в ведомстве.
Минприроды обращает внимание жителей, что в случае появления хищника вблизи населенных пунктов необходимо незамедлительно сообщить в управление по охране и использованию объектов животного мира Минприроды Пермского края - (342) 236 37 08 и охотинспектору района.
ИСТОЧНИК KP.RU