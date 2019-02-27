В Пермском крае продолжается охота на волков - убиты уже 38 хищников

СЕГОДНЯ 09:31 2019-02-27T09:31:16+03:00

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С начала этого года в Пермском крае уничтожены 38 волков. В частности, в Октябрьском районе добыты 6 волков, в Березниках - 5, в Чердынском и Добрянском районах - по 4 хищника. В других районах Прикамья количество убитых волков не превышает 2.

В минприроды края отметили, что на территории районов сформированы бригады охотников для отстрела хищника. Также сотрудники охотничьих хозяйств отслеживают передвижение хищника.

- По каждому случаю появления хищников совместно с егерями охотничьих хозяйств проводятся проверки, осматривается территория на предмет наличия следов хищника, - отметили в ведомстве.

Минприроды обращает внимание жителей, что в случае появления хищника вблизи населенных пунктов необходимо незамедлительно сообщить в управление по охране и использованию объектов животного мира Минприроды Пермского края - (342) 236 37 08 и охотинспектору района.

ИСТОЧНИК KP.RU