В Перми «Лада» сбила беременную девушку, которая шла по пешеходному переходу

СЕГОДНЯ 07:42 2019-02-27T07:42:15+03:00

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Авария произошла вчера в 15.10 в Закамске. Автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 62-летнего водителя из Фролов двигался по улице Светлогорской в направлении Западного обхода. У дома №5, он допустил наезд на 25-летнюю беременную девушку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Пешеход получила травмы головы и бедра, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Но от госпитализации девушка отказалась.

Также в полиции добавили, что водитель отечественного автомобиля ранее дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Перми сбили 40-летнюю женщину, которая перебегала дорогу на красный свет. Пострадавшую женщину с травмами руки и лица доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU