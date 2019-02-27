2019-02-27T06:38:24+03:00
Общество

«Создать современную больницу скорой медицинской помощи». Губернатор Прикамья Максим Решетников рассказал о планах реконструкции МСЧ №9

Запланировано строительство хирургического корпуса на 400 мест
Константин КЯКИНЕН
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фото: Instagram М. Решетниковафото: Instagram М. Решетникова
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Губернатор Пермского края Максим Решетников в своем Instagram рассказал о планах по развитию городской клинической больницы им. Тверье (объединенные МСЧ N9 и городская клиническая больница N1).

По словам главы региона, сначала будет произведен текущий ремонт. До 2021 года будет обновлено приемное отделение больницы, а также отремонтированы несколько этажей здания, фасад, кровля, окна. Также будут заменены лифты. На эти цели из краевого бюджета будет выделено 250 млн рублей.

Параллельно предполагается начать строительство хирургического корпуса на 400 мест. Минстрой ставит перед собой задачу сдать его в эксплуатацию в 2022 году. Стоимость работ - порядка 636 млн рублей.

- В перспективе, с вводом нового корпуса, хотим сделать на базе этого медучреждения полноценную современную больницу скорой медицинской помощи, - сообщил губернатор. - Поэтому так важен удобный подъезд. Дал поручение готовить новую транспортную схему в этом месте с расширением улицы Братьев Игнатовых, а также заезда со стороны шоссе Космонавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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