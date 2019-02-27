В Перми на эспланаде установили амфитеатр

СЕГОДНЯ 06:13 2019-02-27T06:13:03+03:00

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В Перми продолжаются работы по благоустройству 68-го квартала эспланады. Глава Перми Дмитрий Самойлов в своем Instagram опубликовал фотографии реконструкции главной площади города. На них уже видны очертания того, что там будет.

- Новости со стройплощадки: сейчас полностью закончена конструкция амфитеатра, затем он будет закрыт декоративными панелями для удобства пользования, - сообщил Дмитрий Самойлов. - На участке проложены все коммуникации, необходимые для функционирования площади, переустроена теплосеть, построены водопровод и канализация, заложены коммуникации под поливочный водопровод. Обустроено наружное и декоративное освещение, архитектурная подсветка.

Кроме того, ведутся работы по возведению кафе, которые будут находиться в холмах. Заканчивается устройство перекрытия на первом кафе, а в ближайшее время начнется на втором.

Отметим, что обновленная эспланада с кафе, амфитеатром и кафешками откроется к дню города 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU