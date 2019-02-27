2019-02-27T09:00:24+03:00
Политика

В Перми депутаты решат дальнейшую судьбу кинотеатра «Экран»

Земельный участок пустует уже почти 15 лет
Константин КЯКИНЕН
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фото: Пермская городская думафото: Пермская городская дума
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На вчерашнем заседании Пермской думы в «Часе депутата» с докладом выступил первый заместитель главы администрации города Перми Виктор Агеев. Депутаты живо обсуждали доклад зампреда о муниципальном земельном контроле в Перми.

- Мы понимаем, что те земельные участки, которые используются не по назначению или с нарушениями прав, создают в городе определенное напряжение у жителей, - отметил Сергей Богуславский. - Администрация города Перми предпринимает дополнительные усилия, чтобы более качественно бороться с незаконным использованием земельных участков – и это плюс.

Депутат Наталья Рослякова попросила предоставить информацию по земельному участку под бывшим кинотеатром «Экран» и по перспективам его использования. Виктор Агеев предложил совместно собраться с депутатами Кировского района и посмотреть, что можно предпринять по его содержанию и его дальнейшей судьбе, сообщает пресс-служба Пермской городской Думы

ИСТОЧНИК KP.RU

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