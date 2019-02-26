«Просто о недвижимости» в эфире радио «КП»-Пермь»
Эфир состоится 27 февраля
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27 февраля в 13 часов в программе «Просто о недвижимости» радио «Комсомольская правда» состоится эфир с Мариной Беляевой, руководителем отдела продаж компании УралДомСтрой. Мы обсудим качество жизни современного горожанина, критерии выбора новой квартиры, расскажем, что такое комплексная квартирная застройка и малая этажность. Вы получите ответ на ряд важных вопросов, которыми часто задаются люди при выборе жилья.
Слушайте эфир на волне 96,6 FM или на сайте perm.kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU