Пропавшего в Перми 23-летнего бывшего сотрудника ГУФСИН задержали полицейские по подозрению в совершении преступления

СЕГОДНЯ 14:33 2019-02-26T14:33:19+03:00

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Неожиданное продолжение получила история с пропавшим накануне 23-летним бывшим сотрудником ГУФСИН Вильянарисом М.

- Молодой человек задержан по подозрению в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Напомним, что 25 февраля родные Вильянариса написали заявление о его пропаже. По словам его девушки, они приехали с молодым человеком в Пермь из Кунгура. Он высадил ее у больницы по ул. Баумана, 17 и поехал по делам. Затем он должен был отправиться обратно в Кунгур, но пропал без вести.

- Должен был ехать на серебристом «Рено Логане» домой, в Кунгур, - сообщила Юля. - Но до родного города он не добрался.

Ранее мы писали, что 14-летняя девочка, пропавшая в Березниках, нашлась.Девушка ушла 19 февраля и выключила телефон. Последнее сообщение от нее было 21 февраля маме со словами: «Мам, я боюсь, очень боюсь».К счастью, девушка жива и невредима. В ГУ МВД России по Пермскому краю сказали, что девочку нашли сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU