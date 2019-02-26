2019-02-26T13:37:39+03:00
Происшествия

«Купили в Москве полмиллиона фальшивок». Двое пермяков сбывали поддельные 5-тысячные купюры

Оба отправятся в колонию
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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Двое пермяков в феврале прошлого года закупили в Москве пачку фальшивых денег - 100 купюр по пять тысяч рублей. Вернувшись в родной город, они начали покупать в небольших киосках и магазинах недорогие товары, расплачиваясь за них фальшивыми пятитысячными. Сдачу, естественно, им сдавали настоящими деньгами.

Продолжалась эта афера около двух месяцев. Уже 26 апреля оба фальшивомонетчика были задержаны. Один из них заключил сделку со следствием и подписал досудебное соглашение. Поэтому дело в отношении него рассматривалось в особом порядке. Его приговорили к году и восьми месяца лишения свободы.

А на днях Свердловский районный суд вынес приговор второму аферисту.

- 29-летнего жителя Перми признали виновным в хранении, перевозке и сбыте заведомо поддельных банковских билетов, - сообщили в краевой прокуратуре. - Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к двум годам шести месяцам лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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