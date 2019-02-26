2019-02-26T13:29:57+03:00
Спорт

Прикамский лыжник Глеб Ретивых завоевал две медали на чемпионате мира

Он выиграл серебро в паре с Александром Большуновым и бронзу в личном спринте
Константин КЯКИНЕН
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Глеб Ретивых с Александром Большуновым Фото: InstagramГлеб Ретивых с Александром Большуновым Фото: Instagram
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Прикамский лыжник Глеб Ретивых завоевал две медали на проходящем в австрийском Зеефельде чемпионате мира по лыжным видам спорта. Сначала лыжник из Чайковского выиграл бронзовую медаль в спринте, а затем в паре с Александром Большуновым завоевал серебро в командном спринте классическим стилем. Отметим, что победу одержала сборная Норвегии, на третьем месте - команда Италии.

Для лыжника из Чайковского командная гонка стала последней на чемпионате мира.

- Чемпионат мира для меня закончился, - написал Глеб на своей страничке в Instagram. - Огромное спасибо Александру Большунову за работу в командном спринте. Спасибо всей нашей лыжной команде - сервис- бригаде, тренерам, медицинскому персоналу. Спасибо всем кто болел и переживал.

Чемпионат мира завершится 3 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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