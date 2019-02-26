Прикамский лыжник Глеб Ретивых завоевал две медали на чемпионате мира
Прикамский лыжник Глеб Ретивых завоевал две медали на проходящем в австрийском Зеефельде чемпионате мира по лыжным видам спорта. Сначала лыжник из Чайковского выиграл бронзовую медаль в спринте, а затем в паре с Александром Большуновым завоевал серебро в командном спринте классическим стилем. Отметим, что победу одержала сборная Норвегии, на третьем месте - команда Италии.
Для лыжника из Чайковского командная гонка стала последней на чемпионате мира.
- Чемпионат мира для меня закончился, - написал Глеб на своей страничке в Instagram. - Огромное спасибо Александру Большунову за работу в командном спринте. Спасибо всей нашей лыжной команде - сервис- бригаде, тренерам, медицинскому персоналу. Спасибо всем кто болел и переживал.
Чемпионат мира завершится 3 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU