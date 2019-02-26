Под угрозой затопления весной в Прикамье находятся 110 населенных пунктов

СЕГОДНЯ 13:12 2019-02-26T13:12:10+03:00

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В Прикамье подготовка к весеннему половодью закончится к апрелю. Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По прогнозам регионального МЧС России, в этом году в зону затопления в период весеннего половодья могут попасть 110 населённых пунктов в 36 территориях Прикамья. Подготовка к сезону паводков ведется заранее.

Так, уже завершён капремонт гидротехнического сооружения пруда в деревне Полуденная Пермского района и проведены дноуглубительные работы на реке Иньва в Кудымкаре. В этом году планируется завершить реконструкцию и капремонт гидротехнических сооружений в поселках Юго-Камский, Усть-Качка, Кормовище города Лысьвы, Верх-Юсьве. Также будет продолжен капремонт ГТС в Суксунском, Уинском и Кудымкарском районах, и начнется реконструкция участка защитной дамбы в Кунгуре.

На финансирование противопаводковых мероприятий выделяется почти 200 млн рублей. По словам начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрея Бабинцева, если снежный покров останется прежним, то никаких чрезвычайных происшествий не произойдет.

- Конечно, силы и средства готовим к наихудшему сценарию, ещё раз идет осмотр всех территорий, — рассказал Андрей Бабинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU