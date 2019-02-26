2019-02-26T12:23:39+03:00
Общество

В Перми семейная пара выращивала и продавала «травку», чтобы оплачивать ипотеку

Супруги продавали наркотики только своим знакомым
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Неделю назад сотрудники полиции вышли на след торговцев наркотиками из Закамска. 38-летний мужчина и 33-летняя женщина выращивали дома в шкафах марихуану на продажу. Товар они сбывали только своим знакомым. Схема продажи была проста. Наркотики они прятали в бардачке своей машины. Когда покупатель подходил к машине, ему дистанционно из окна квартиры открывали дверь автомобиля. Он забирал товар и оставлял деньги в бардачке.

- В месяц супруги зарабатывали порядка 70 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Деньги шли на оплату ипотеки.

Несмотря на конспирацию, подозреваемых задержали. В ходе обыска в квартире в шкафах были обнаружены 15 кустов конопли, а на балконе 500 граммов готового к употреблению наркотика. По фактам незаконного оборота запрещенных веществ возбуждены уголовные дела. 38-летний мужчина заключен под стражу. Его жена находится под подпиской о невыезде в связи с тем, что имеет на воспитании малолетнего ребенка. Супругам грозит до 15 лет заключения.

В Перми семейная пара выращивала марихуану, чтобы оплатить ипотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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