В прикамскую колонию пытались пронести наркотики в пакетиках с чаем

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-26T12:06:19+03:00

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Сотрудники ГУФСИН обнаружили запрещенное вещество в передаче для осужденного исправительной колонии №38 в Березниках. Они обнаружили вещество серо-зеленого цвета, которые были спрятаны в пакетиках чая. В ходе досмотра сотрудники режимной службы обратили внимание на нарушение заводской упаковки чая и его нехарактерного запаха.

Подозрительный «чай» был отправлен на экспертизу, а мужчина, который таким образом решил доставить в колонию запрещенное вещество, задержан. Если экспертиза подтвердит, что в пакетиках был наркотик, то грозит уголовная либо административная ответственность, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

Ранее мы писали, что в Перми пропал 23-летний бывший сотрудник ГУФСИН. 25 февраля родные и девушка 23-летнего Вильнариса Вилевича Мухатмашина написали заявление о его пропаже. По словам его девушки, они приехали с молодым человеком в Пермь из Кунгура. Он высадил ее у больницы по ул. Баумана, 17 и поехал по делам. Затем он должен был отправиться обратно в Кунгур, но пропал без вести.

ИСТОЧНИК KP.RU