Прикамская прокуратура организует «прямую линию» по вопросам алиментов
27 февраля прокуратура Пермского края организует прямую телефонную линию. Главной темой станут вопросы алиментных платежей на содержание детей.
На вопросы о соблюдении законодательства ответят прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края Александр Загуляев и представитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.
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27 февраля все желающие могут обратиться со своими вопросами по телефону 8 (342) 217-53-36 с 12 до 13 часов. Также вопросы можно прислать заранее по электронной почте на адрес: smi_press@prokurorperm.ru
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