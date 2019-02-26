В Перми автосалон на Уральской уйдет с торгов за долги

СЕГОДНЯ 10:24 2019-02-26T10:24:27+03:00

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В Перми судебные приставы продолжают взыскивать долги с компании «Юнион Трейд». Они наложили арест на помещение автосалона по ул. Уральской, 119 общей площадью почти 1 700 квадратных метров. В ближайшее время имущество будет реализовано с торгов.

Напомним, что в прошлом году за долги ушли двухэтажное здание автосалона «Land Rover» и земельный участок, на котором он расположен. Взыскателю были возвращены порядка млн рублей, сообщили в службе судебных приставов.

Тем временем, судебные приставы арестовали за долги перед тепловиками помещение кафе «Мясо есть» на Плеханова, 53. Владельцы кафе - ООО «Азалай» накопили долгов за отопление на 650 тысяч рублей. Сейчас кафе не работает, тем не менее, имущество было арестовано. Имущество было оценено в 1,5 млн рублей. В настоящее время готовятся документы для передачи арестованного имущества на оценку специалиста.

ИСТОЧНИК KP.RU