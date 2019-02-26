«Напоили горячим чаем и отдали свои перчатки». В Прикамье инспекторы ДПС спасли мужчин, которые вылетели на машине в кювет

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-26T10:06:18+03:00

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Авария произошла 25 февраля утром на трассе Чайковский — Кукуштан вблизи деревни Альняш. В кювет вылетел автомобиль, в котором из Йошкар-Олы в Екатеринбург ехали двое мужчин. Старший лейтенант Сергей Макаров и лейтенант Николай Жигулев поспешили на помощь попадавшим в аварию.

- Инспекторы ДПС помогли мужчинам выбраться из сугроба, напоили горячим чаем, а одному из пострадавших отдали свои перчатки, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Участники аварии не пострадали, только сильно замерзли.

После этого госавтоинспекторы вытащили автомобиль из глубокого снега.

Водитель и пассажира автомобиля искренне поблагодарили полицейских помощь в сложной ситуации, чуткое и внимательное отношение.

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ИСТОЧНИК KP.RU