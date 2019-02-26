Девять прикамских спортсменов выступят на Всемирной Универсиаде в Красноярске

СЕГОДНЯ 08:23 2019-02-26T08:23:54+03:00

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2 марта в Красноярске начнется XXIX Всемирная зимняя универсиада. В соревнованиях принимают участие спортсмены не старше 25 лет. Три тысячи атлетов со всего мира вступят в борьбу за медали в 11 видах спорта.

В составе сборной России выступят девять представителей Пермского края. Самая представительная делегация во фристайле. В дисциплине могул за медали поборются четыре воспитанника чусовской школы «Огонек» им. Постникова - Елизавета Безгодова, Михаил Долматов, Антон Латышев и Андрей Махнев.

Владислав Киселев и Александр Павленко выступят в спортивном ориентировании. Этот вид спорта дебютирует на Студенческих играх.

Пара Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот примет участие в соревнованиях по фигурному катанию, а Валерия Васнецова выйдет на старт в состязаниях «стреляющих лыжников».

ИСТОЧНИК KP.RU