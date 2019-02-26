2019-02-26T08:23:54+03:00
Спорт

Девять прикамских спортсменов выступят на Всемирной Универсиаде в Красноярске

Наши студенты примут участие в четырех видах спорта
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

2 марта в Красноярске начнется XXIX Всемирная зимняя универсиада. В соревнованиях принимают участие спортсмены не старше 25 лет. Три тысячи атлетов со всего мира вступят в борьбу за медали в 11 видах спорта.

В составе сборной России выступят девять представителей Пермского края. Самая представительная делегация во фристайле. В дисциплине могул за медали поборются четыре воспитанника чусовской школы «Огонек» им. Постникова - Елизавета Безгодова, Михаил Долматов, Антон Латышев и Андрей Махнев.

Владислав Киселев и Александр Павленко выступят в спортивном ориентировании. Этот вид спорта дебютирует на Студенческих играх.

Пара Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот примет участие в соревнованиях по фигурному катанию, а Валерия Васнецова выйдет на старт в состязаниях «стреляющих лыжников».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми сбили 40-летнюю женщину, которая перебегала дорогу на красный свет
В Перми пропал 23-летний бывший сотрудник ГУФСИН
Пермское кафе арестовано за долги за тепло
«Может, хоть так убирать будут». В Перми появились «сугробы мэра»
Из-за увеличения количества фальшивок в автобусах Перми будут фотографировать пассажиров, расплачивающихся пятитысячными купюрами
Росавиация выдала авиакомпании Red Wings разрешение на полеты из Перми в Китай
Подозреваемого в нападении на депутата ЗС из Пермского края задержали
В Перми иномарка врезалась в столб
В Прикамье проверят школу, где в столовой якобы подавали компот с червями
В Прикамье в ДТП с автобусом погибла 47-летняя пассажирка вазовской «семерки»
В Перми пройдет «прямая линия» для инвалидов
«Фора-банк» открыл новый вид вклада
В Перми бассейн «Олимпия» достроят за 200 миллионов рублей
Житель Прикамья отсудил у больницы компенсацию за неправильное лечение
«Стань последним героем в Перми!» К старту шоу «Последний герой» ТВ-3 и редакция «КП»-Пермь» проводят конкурс
В Прикамье 18-летние молодые люди угнали «семерку» и сдали на металлолом
С марта от Перми до Левшино будет курсировать ретро-паровоз
«Бурно отпраздновали 23 февраля». Пермяки сняли массовую драку на видео
В прикамском селе упала водонапорная башня
В Перми полицейские конфисковали поддельные часы, одежду и игрушки, которые продавались на китайском рынке
В Соликамске по факту покушения на депутата-коммуниста возбуждено уголовное дело
«Талан» устроил закрытый кинопоказ для клиентов
В Прикамье в ДТП погиб водитель внедорожника
«Бросила и убежала». В Прикамье рыбак спас щенка, которого девочка скинула в реку
«Черный сезон закончился». В заключительном матче сезона пермский «Молот» проиграл 1:9