2019-02-26T07:54:16+03:00
Происшествия

В Перми сбили 40-летнюю женщину, которая перебегала дорогу на красный свет

Пострадавшую с травмами руки и лица доставили в больницу
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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Авария случилась накануне, 24 февраля. Около 8.30 в Кировском районе Перми под колеса автомобиля угодила 40-летняя женщина.

Как выяснили сотрудники полиции, напротив дома №24 по ул. Автозаводской 40-летняя женщина решила, что она успеет перебежать дорогу на красный свет. Но силы свои не рассчитала и угодила под колеса автомобиля «Рено Дастер», которым управляла 28-летняя девушка.

- Пострадавшая доставлена в больницу с травмами лица и руки, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Перми под колеса автобуса попала 36-летняя женщина, которая переходила дорогу на красный свет. По предварительной информации, водитель автобуса допустил наезд на женщину возле дома №61 по шоссе Космонавтов. Пешеход переходила дорогу перед близко идущим транспортом на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина получила ушибы

ИСТОЧНИК KP.RU

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