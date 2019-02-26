В Перми пропал 23-летний бывший сотрудник ГУФСИН

СЕГОДНЯ 07:46 2019-02-26T07:46:57+03:00

Он высадил свою девушку у больницы и должен был ехать в Кунгур

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25 февраля родные и девушка 23-летнего Вильнариса Вилевича Мухатмашина написали заявление о его пропаже. По словам его девушки, они приехали с молодым человеком в Пермь из Кунгура. Он высадил ее у больницы по ул. Баумана, 17 и поехал по делам. Затем он должен был отправиться обратно в Кунгур, но пропал без вести.

- Должен был ехать на серебристом «Рено Логане» (с987ха) домой, в Кунгур, - сообщила Юля. - Но до родного города он не добрался.

Вильнарис работал в исправительной колонии, а в последнее время занимался проведением свадеб и корпоративов.

Молодой человек был одет в серую спортивную шапку, серую куртку и серые спортивные штаны. На ногах были зимние сапоги синего цвета.

Всех, кто знает о его местонахождении просят позвонить его девушке Юле (т. 8-952-65-200-58) или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU