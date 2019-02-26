Пермское кафе арестовано за долги за тепло

СЕГОДНЯ 06:57 2019-02-26T06:57:41+03:00

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Судебные приставы арестовали за долги перед тепловиками помещение кафе «Мясо есть» на Плеханова, 53. Владельцы кафе - ООО «Азалай» накопили долгов за отопление на 650 тысяч рублей.

Сейчас кафе не работает, тем не менее, имущество было арестовано.

- Судебный пристав наложил арест на принадлежащее должнику помещение кафе площадью 151 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе УФССП. - Имущество было оценено в 1,5 млн рублей. В настоящее время готовятся документы для передачи арестованного имущества на оценку специалиста.

Тем временем, в Перми бассейн «Олимпия» достроят за 200 миллионов рублей. Подрядчик займется реконструкцией двух недостроенных блоков спорткомплекса. ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» заключило договор на выполнение работ по реконструкции двух недостроенных блоков. Работы поручены компании «Акрополь-М». В новых блоках предполагается разместить детский центр с тремя бассейнами, а также фитнес-центр площадью 3,5 тыс. кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU