«Может, хоть так убирать будут». В Перми появились «сугробы мэра»

СЕГОДНЯ 06:37 2019-02-26T06:57:57+03:00

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Пермяки решили оригинальным образом бороться с огромным количеством сугробов в городе. В снежные завалы, которые не убирают с улиц города, стали ставить таблички «Куча мэра Самойлова». Первую такую табличку установили на улице Пушкина.

Пермяки хотят обратить внимание властей на проблему уборки города.

- Может, хоть так снег убирать будут, - пишут горожане в социальных сетях.

Напомним, что «КП» неоднократно писала о проблемах уборки снега с городских улиц. Власти обещали исправить ситуацию, но воз, а точнее снег, и ныне там.

- Мы дадим поручение подрядчикам, чтобы они оперативно расчищали во время снегопада и тротуары, особенно пешеходные переходы, остановочные площадки и подходы к ним, - говорил неделю назад Анатолий Дашкевич.

Но пока пермякам приходится проявлять максимум бдительности и чудеса эквилибристики, чтобы, пробираясь по сугробам на тротуарах, не рухнуть - под снегом - коварный слой льда.

ИСТОЧНИК KP.RU