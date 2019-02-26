Из-за увеличения количества фальшивок в автобусах Перми будут фотографировать пассажиров, расплачивающихся пятитысячными купюрами

СЕГОДНЯ 06:23 2019-02-26T06:23:24+03:00

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В Перми водители и кондукторы решили собственными силами бороться с фальшивыми пятитысячными купюрами. Во многих автобусах их просто не принимают, а в некоторых пошли дальше.

В частности, в автобусе 80 маршрута было обнаружено объявление, что всех пассажиров, которые будут расплачиваться пятитысячными купюрами, кондуктор будет снимать на фотоаппарат.

Таким образом, пермские водители решают бороться с засильем подделок. Ведь в случае их обнаружения, они вместе с кондукторами должны оплатить недостачу из собственного кармана.

Пока пермяки в соцсетях возмущаются, насколько законно это нововведение, мы направили запрос в департамент дорог и транспорта.

Тем временем, жителям Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов представили новую маршрутную сеть. В частности, новый маршрут №11 «Микрорайон Парковый – Микрорайон Садовый», который пойдет по улицам Стахановская, Чкалова, Старцева. Также появится маршрут №24 «Автопарк – площадь Дружбы», который свяжет микрорайоны «КамГЭС» и «ПДК» с центральной частью города. Автобус №19 будет ходить по маршруту «Микрорайон Садовый – улица Милиционера Власова».

ИСТОЧНИК KP.RU