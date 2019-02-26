2019-02-26T06:23:24+03:00
Общество

Из-за увеличения количества фальшивок в автобусах Перми будут фотографировать пассажиров, расплачивающихся пятитысячными купюрами

Случаи оплаты проезда подделками увеличились
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬфото: ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ
Изменить размер текста:

В Перми водители и кондукторы решили собственными силами бороться с фальшивыми пятитысячными купюрами. Во многих автобусах их просто не принимают, а в некоторых пошли дальше.

В частности, в автобусе 80 маршрута было обнаружено объявление, что всех пассажиров, которые будут расплачиваться пятитысячными купюрами, кондуктор будет снимать на фотоаппарат.

Таким образом, пермские водители решают бороться с засильем подделок. Ведь в случае их обнаружения, они вместе с кондукторами должны оплатить недостачу из собственного кармана.

Пока пермяки в соцсетях возмущаются, насколько законно это нововведение, мы направили запрос в департамент дорог и транспорта.

Тем временем, жителям Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов представили новую маршрутную сеть. В частности, новый маршрут №11 «Микрорайон Парковый – Микрорайон Садовый», который пойдет по улицам Стахановская, Чкалова, Старцева. Также появится маршрут №24 «Автопарк – площадь Дружбы», который свяжет микрорайоны «КамГЭС» и «ПДК» с центральной частью города. Автобус №19 будет ходить по маршруту «Микрорайон Садовый – улица Милиционера Власова».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Девять прикамских спортсменов выступят на Всемирной Универсиаде в Красноярске
В Перми сбили 40-летнюю женщину, которая перебегала дорогу на красный свет
В Перми пропал 23-летний бывший сотрудник ГУФСИН
Пермское кафе арестовано за долги за тепло
«Может, хоть так убирать будут». В Перми появились «сугробы мэра»
Росавиация выдала авиакомпании Red Wings разрешение на полеты из Перми в Китай
Подозреваемого в нападении на депутата ЗС из Пермского края задержали
В Перми иномарка врезалась в столб
В Прикамье проверят школу, где в столовой якобы подавали компот с червями
В Прикамье в ДТП с автобусом погибла 47-летняя пассажирка вазовской «семерки»
В Перми пройдет «прямая линия» для инвалидов
«Фора-банк» открыл новый вид вклада
В Перми бассейн «Олимпия» достроят за 200 миллионов рублей
Житель Прикамья отсудил у больницы компенсацию за неправильное лечение
«Стань последним героем в Перми!» К старту шоу «Последний герой» ТВ-3 и редакция «КП»-Пермь» проводят конкурс
В Прикамье 18-летние молодые люди угнали «семерку» и сдали на металлолом
С марта от Перми до Левшино будет курсировать ретро-паровоз
«Бурно отпраздновали 23 февраля». Пермяки сняли массовую драку на видео
В прикамском селе упала водонапорная башня
В Перми полицейские конфисковали поддельные часы, одежду и игрушки, которые продавались на китайском рынке
В Соликамске по факту покушения на депутата-коммуниста возбуждено уголовное дело
«Талан» устроил закрытый кинопоказ для клиентов
В Прикамье в ДТП погиб водитель внедорожника
«Бросила и убежала». В Прикамье рыбак спас щенка, которого девочка скинула в реку
«Черный сезон закончился». В заключительном матче сезона пермский «Молот» проиграл 1:9