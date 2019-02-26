Росавиация выдала авиакомпании Red Wings разрешение на полеты из Перми в Китай

СЕГОДНЯ 06:08 2019-02-26T06:08:12+03:00

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Росавиация выдала разрешение авиакомпании Red Wings на осуществление перелетов по маршруту Пермь - Санья (Китай). Самолеты в Поднебесную будут летать дважды в неделю. В ходе перелета будут совершаться посадки в Улан-Удэ, Иркутске и Чите. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Отметим, что сейчас из Перми в Китай можно улететь самолетами авиаперевозчика Azur Air. Росавиация выдала разрешение на полеты в китайский Камрань в октябре 2018 года. Azur Air стал первым перевозчиком, который стал совершать прямые перелеты из Перми в Китай.

Ранее мы писали, что краевые власти договорились о субсидированных полетах из Перми в Краснодар и Калининград. Заявку должны утвердить в Росавиации. Планируется, что «Азимут» будет совершать полеты в Краснодар, а «ЮВТ АЭРО» - в Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU