В Перми иномарка врезалась в столб

СЕГОДНЯ 17:03 2019-02-25T17:13:00+03:00

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Вечером в понедельник, 25 февраля, на улице Мира в Индустриальном районе Перми произошла авария. Очевидцы выложили в социальные сети фотографиях, на которых видно, что иномарка врезалась в столб между остановками ДК имени Гагарина и «9 мая». Опора повисла на проводах.

В каком состоянии находится водитель и есть ли пострадавшие в аварии, пока не известно.

Ранее мы писали о том, что 21 февраля в Ленинском районе Перми произошла авария. По улице Екатерининской двигался автомобиль «Шкода Октавия», за рулем которого находился 42-летний мужчина. На регулируемом водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Инфинити», который отбросило на автомобиль «Лексус». В результате аварии водитель «Шкоды» и 29-летняя девушка, которая находилась за рулем «Лексуса», попали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU