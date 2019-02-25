В Прикамье проверят школу, где в столовой якобы подавали компот с червями

СЕГОДНЯ 16:57 2019-02-25T16:59:34+03:00

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18 февраля на странице группы «Подслушано Чермоз» в социальной сети ВКонтакте один из посетителей выложил фотографию, на которой изображена емкость с напитком, в котором плавает червяк белого цвета.

- Вот такой компот на обед в школьной столовой дают нашим детям! – такой была подпись к этому снимку.

Посетители страницы поначалу отреагировали на это сообщение шутками: «Заморили червячка!», «Зато с белком».

Но после стали рассуждать, мол, если червячок попал в компот из сухофруктов – это одно дело, а если это личинка мухи, именуемая в народе опарышем, то совсем другое – тогда это говорит об антисанитарии в чермозской средней школе.

Санитарные врачи отреагировали на эту информацию и пообещали провести проверку в школьной столовой.

- В отношении МБОУ «Чермозская средняя общеобразовательная школа им. В. Е. Ершова» управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю начато административное расследование с целью проверки сведений о не качественном питании учащихся и возможных нарушениях действующего санитарного законодательства при организации питания учащихся, - сообщили в надзорном ведомстве. - Ситуация находится на контроле Управления, о результатах проверки сообщим дополнительно.

Фото из группы ВК "Подслушано Чермоз".

ИСТОЧНИК KP.RU