В Прикамье в ДТП с автобусом погибла 47-летняя пассажирка вазовской «семерки»

СЕГОДНЯ 15:51 2019-02-25T15:51:38+03:00

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Авария со смертельным исходом произошла 22 февраля в 13.40 в Октябрьском районе. Вазовская «семерка» двигалась по дороге Леун-Октябрьский. На 10 километре трассы 47-летний водитель «семерки» на большой скорости выехал на полосу встречного движения. По встречке ехал автобус ПАЗ-32053. Произошло столкновение.

- В результате ДТП смертельную травму получила 47-летняя пассажирка легковушки, - сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД. - Водитель легкового автомобиля госпитализирован. В салоне автобуса пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.

Еще одна страшная авария случилась 22 февраля, в Чернушинском районе Пермского края. На восьмом километре автодороги Чернушка - Тюш водитель УАЗ-ССА выехал на полосу встречного движения и врезался в вазовскую "девятку". В результате аварии 54-летняя женщина, которая находилась в салоне легковушки, получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте. Кроме этого, различные травмы получили водитель ВАЗ-21099, два его несовершеннолетних пассажира и мужчина, находившийся в УАЗ. Все они госпитализированы в медицинские учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU