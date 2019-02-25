В Перми пройдет «прямая линия» для инвалидов
27 февраля с 12 до 14 часов в Перми состоится прямая «телефонная линия» по вопросам соблюдения и защиты прав инвалидов. Организует ее региональное министерство социального развития, совместно с обществом инвалидов и издательством «Здравствуй».
Также в работе прямой линии примут участие представители министерства здравоохранений Пермского края. Регионального отделения фонда социального страхования и Бюро медико-социальной экспертизы.
Вопросы можно задавать по телефонам 8 (342) 217-77-46, 240-46-37, а также в официальных аккаунтах министерства социального развития в социальных сетях:
Инстаграм – https://www.instagram.com/minsotspermkrai/
ВКонтакте - https://vk.com/club158336361
Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100016442087799
Одноклассники - https://ok.ru/profile/591678770479.
Тем временем, житель Прикамья отсудил у больницы компенсацию за неправильное лечение. Мужчина страдал заболеваниями почек, а его лечили от остеохондроза. Из-за неправильного лечения он стал инвалидом. Ему была назначена первая группа.
ИСТОЧНИК KP.RU