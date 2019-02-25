В Перми пройдет «прямая линия» для инвалидов

СЕГОДНЯ 15:09 2019-02-25T15:09:16+03:00

Изменить размер текста: A A

27 февраля с 12 до 14 часов в Перми состоится прямая «телефонная линия» по вопросам соблюдения и защиты прав инвалидов. Организует ее региональное министерство социального развития, совместно с обществом инвалидов и издательством «Здравствуй».

Также в работе прямой линии примут участие представители министерства здравоохранений Пермского края. Регионального отделения фонда социального страхования и Бюро медико-социальной экспертизы.

Вопросы можно задавать по телефонам 8 (342) 217-77-46, 240-46-37, а также в официальных аккаунтах министерства социального развития в социальных сетях:

Инстаграм – https://www.instagram.com/minsotspermkrai/

ВКонтакте - https://vk.com/club158336361

Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100016442087799

Одноклассники - https://ok.ru/profile/591678770479.

Тем временем, житель Прикамья отсудил у больницы компенсацию за неправильное лечение. Мужчина страдал заболеваниями почек, а его лечили от остеохондроза. Из-за неправильного лечения он стал инвалидом. Ему была назначена первая группа.

ИСТОЧНИК KP.RU