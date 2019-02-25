2019-02-25T15:09:16+03:00
Общество

В Перми пройдет «прямая линия» для инвалидов

На звонки ответят представители министерства соцразвития и здравоохранения
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

27 февраля с 12 до 14 часов в Перми состоится прямая «телефонная линия» по вопросам соблюдения и защиты прав инвалидов. Организует ее региональное министерство социального развития, совместно с обществом инвалидов и издательством «Здравствуй».

Также в работе прямой линии примут участие представители министерства здравоохранений Пермского края. Регионального отделения фонда социального страхования и Бюро медико-социальной экспертизы.

Вопросы можно задавать по телефонам 8 (342) 217-77-46, 240-46-37, а также в официальных аккаунтах министерства социального развития в социальных сетях:

Инстаграм – https://www.instagram.com/minsotspermkrai/

ВКонтакте - https://vk.com/club158336361

Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100016442087799

Одноклассники - https://ok.ru/profile/591678770479.

Тем временем, житель Прикамья отсудил у больницы компенсацию за неправильное лечение. Мужчина страдал заболеваниями почек, а его лечили от остеохондроза. Из-за неправильного лечения он стал инвалидом. Ему была назначена первая группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми иномарка врезалась в столб
В Прикамье проверят школу, где в столовой якобы подавали компот с червями
В Прикамье в ДТП с автобусом погибла 47-летняя пассажирка вазовской «семерки»
«Фора-банк» открыл новый вид вклада
В Перми бассейн «Олимпия» достроят за 200 миллионов рублей
Житель Прикамья отсудил у больницы компенсацию за неправильное лечение
«Стань последним героем в Перми!» К старту шоу «Последний герой» ТВ-3 и редакция «КП»-Пермь» проводят конкурс
В Прикамье 18-летние молодые люди угнали «семерку» и сдали на металлолом
С марта от Перми до Левшино будет курсировать ретро-паровоз
«Бурно отпраздновали 23 февраля». Пермяки сняли массовую драку на видео
В прикамском селе упала водонапорная башня
В Перми полицейские конфисковали поддельные часы, одежду и игрушки, которые продавались на китайском рынке
В Соликамске по факту покушения на депутата-коммуниста возбуждено уголовное дело
«Талан» устроил закрытый кинопоказ для клиентов
В Прикамье в ДТП погиб водитель внедорожника
«Бросила и убежала». В Прикамье рыбак спас щенка, которого девочка скинула в реку
«Черный сезон закончился». В заключительном матче сезона пермский «Молот» проиграл 1:9