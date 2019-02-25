2019-02-25T14:58:12+03:00
Общество

В Перми бассейн «Олимпия» достроят за 200 миллионов рублей

Подрядчик займется реконструкцией двух недостроенных блоков спорткомплекса
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Вероника РАНГУЛОВА
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ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» заключило договор на выполнение работ по реконструкции двух недостроенных блоков. Работы поручены компании «Акрополь-М». Стоимость работ составляют около 200 миллионов рублей.

По техзаданию, подрядчик за 250 календарных дней должен завершить реконструкцию третьего и четвертого блока спорткомплекса.

В новых блоках предполагается разместить детский центр с тремя бассейнами, а также фитнес-центр площадью 3,5 тыс. кв. м. По условиям контракта спорткомплекс «Олимпии» на время реконструкции закрывать не будут.

Тем временем, как мы писали, родители 10-летнего мальчика, которому подростки у ТРК «Семья» выбили зуб, намерены подать иск в суд. Напомним: 17 февраля в соцсетях появилось видео, на котором видно, как группа подростков избивает лежащего на земле мальчика (позже оно было удалено). Избиение прекратил оказавшийся рядом молодой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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