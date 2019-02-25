«Стань последним героем в Перми!» К старту шоу «Последний герой» ТВ-3 и редакция «КП»-Пермь» проводят конкурс

СЕГОДНЯ 12:43 2019-02-25T12:43:52+03:00

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2 марта на телеканале ТВ-3 стартует легендарное шоу «Последний герой. Актёры против экстрасенсов». Две команды, в каждой из которых будет по 8 человек, отправятся на филиппинский остров Палаван.

- Участники 39 дней будут жить в джунглях, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, - рассказали в пресс-службе телеканала. - Но главное испытание - сохранить свои лучшие человеческие качества, не превратиться в дикаря. Поэтому слоган новой программы - «Остаться людьми».

В честь запуска шоу телеканал ТВ-3 и редакция «КП»-Пермь» запустили совместный конкурс в социальных сетях. Каждый день с 25 февраля по 1 марта в нашей группе «ВКонтакте» будут появляться вопросы о «Последнем герое». Мы будем определять победителя из тех, кто правильно ответил на вопросы.

А 2 марта, начиная с 15-00 до 17-00, на площадке фудкорта в ТРК «Семья» подарим каждому победителю корзинку с фруктами. А еще там будет установлен ящик с испытанием. Тому, кто сможет преодолеть страхи и пройти испытание, ТВ-3 подарит ценные призы. Не пропустите!

ИСТОЧНИК KP.RU