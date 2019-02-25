В Прикамье 18-летние молодые люди угнали «семерку» и сдали на металлолом

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-25T12:22:51+03:00

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В одном из поселков Верещагинского района был похищен ВАЗ–2107 стоимостью около 30 тысяч рублей. Хозяин автотранспортного средства обнаружил пропажу и обратился в полицию. На место преступления выехала следственно-оперативная группа. По уликам стражи порядка определили, что похищенная машина была отбуксирована.

В ходе расследования сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что автомобиль видели в соседнем поселке. Там были задержаны подозреваемые в угоне - трое 18-летних молодых людей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых граждан. Ими оказались трое 18-летних неработающих местных жителей.

Они договорились похитить автомобиль и сдать его на металлолом. Отбуксировав автомобиль, молодые люди разобрали его на запчасти, а кузов разрезали и сдали в пункт приёма металла. Таким образом, угонщики смогли заработать около 7 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU