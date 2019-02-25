С марта от Перми до Левшино будет курсировать ретро-паровоз

СЕГОДНЯ 10:57 2019-02-25T10:57:28+03:00

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Со 2 марта пермяки и гости краевой столицы смогут отправиться в двухчасовое путешествие на ретро-паровозе 1956 года выпуска, который работает на угле.

Пробная экскурсия состоялась 23 февраля. От Перми-II поезд доехал до станции Левшино, при этом экскурсовод рассказывал об истории города. Пермская туристическая компания взяла в аренду паровоз с одним вагоном. Пригородная компания обеспечила состав машинистом и проводником.

Со 2 марта такие поездки станут регулярными. Каждую субботу со станции Пермь-II экскурсионный паровоз будет отправляться в 10.00 до станции Левшино и возвращаться обратно. Продолжительность поездки 2 часа. Стоимость билета 1160 рублей за каждое место. Дети до 3-х лет бесплатно, но без предоставления отдельного места.

Ранее мы сообщали, что в Перми запустят два новых автобусных маршрута. Еще несколько автобусов станут ходить по-новому.

ИСТОЧНИК KP.RU