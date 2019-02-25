«Бурно отпраздновали 23 февраля». Пермяки сняли массовую драку на видео

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-25T10:23:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Видео массовой драки появилось в соцсетях. По сообщению автора видео, происшествие произошло на улице Монастырской у здания Сбербанка ночью 24 февраля. Жители близлежащего дома услышали шум и сняли драку на видео.

Мужчины сначала дрались на тротуаре, а затем продолжили выяснять отношения на проезжей части.

- По видео, размещенном социальных сетях, - проводится проверка, - сообщили нам в ГУ МВД по Пермскому краю. - Никто с заявлением в полицию не обращался.

Кстати, подписчики паблика Chp_59 в Instagram также заметили, что автору видео следовало вызвать полицию. а не снимать происходящее на камеру. Некоторые пользователи сети высказали мнение, что мужчины подрались после бурного празднования Дня защитников Отечества.

Тем временем, депутат Законодательного Собрания Илья Кузьмин на своей страничке в соцсетях заявил о покушении на убийство. Нападение на народного избранника произошло возле одного из магазинов в Соликамске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/693849" frameborder="0"></iframe> Массовая драка в центре Перми.Видео: chp_59

ИСТОЧНИК KP.RU