2019-02-25T09:40:09+03:00
Происшествия

В прикамском селе упала водонапорная башня

Сейчас в населенном пункте с водоснабжением
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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ЧП случилось в селе Уинское с населением 4 тысячи жителей. Лежащую в сугробе водонапорную башню сфотографировали местные жители и выложили в местные паблики в социальных сетях. Сейчас из-за несчастного случая в селе перебои с водоснабжением. По предварительным данным, башня могла рухнуть под тяжестью снега.

Очевидцы порадовались, что водонапорная башня никого не придавила.

Ранее мы писали, что 24 февраля в поселке Мулянка горело здание железнодорожного вокзала. Днем в поселке Мулянка Пермского района загорелось деревянное здание железнодорожного вокзала, которое расположено на ул. Октябрьская.

- Пожарные получили сообщение о пожаре в 15.10, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС. - К тушению пожара привлекались 44 человека и 16 пожарных машин, в том числе от МЧС 5 машин и 16 огнеборцев. Причины пожара устанавливаются

ИСТОЧНИК KP.RU

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