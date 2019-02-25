В прикамском селе упала водонапорная башня
ЧП случилось в селе Уинское с населением 4 тысячи жителей. Лежащую в сугробе водонапорную башню сфотографировали местные жители и выложили в местные паблики в социальных сетях. Сейчас из-за несчастного случая в селе перебои с водоснабжением. По предварительным данным, башня могла рухнуть под тяжестью снега.
Очевидцы порадовались, что водонапорная башня никого не придавила.
Ранее мы писали, что 24 февраля в поселке Мулянка горело здание железнодорожного вокзала. Днем в поселке Мулянка Пермского района загорелось деревянное здание железнодорожного вокзала, которое расположено на ул. Октябрьская.
- Пожарные получили сообщение о пожаре в 15.10, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС. - К тушению пожара привлекались 44 человека и 16 пожарных машин, в том числе от МЧС 5 машин и 16 огнеборцев. Причины пожара устанавливаются
ИСТОЧНИК KP.RU