2019-02-25T09:07:09+03:00
Происшествия

В Перми полицейские конфисковали поддельные часы, одежду и игрушки, которые продавались на китайском рынке

Изъятый товар отправлен на экспертизу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми полицейские провели рейд по китайскому рынку на ул. Кронштадской в Дзержинском районе. Стражи порядка обнаружили более 1580 товаров с признаками подделки. В частности, изъяты наручные часы с логотипами мировых брендов, игрушки, одежда и другие товары.

- Во время проверки работники рынка не смогли предоставить соглашение с правообладателем и сопроводительные документы, подтверждающие легальность продукции, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В отношении нарушителей заведены дела за незаконное использование чужого товарного знака и предпринимательская деятельность без государственной регистрации.

Изъятый товар направлен на экспертизу. Ущерб, нанесенный правообладателям, устанавливается.

Ранее мы писали, что сотрудники ФСБ и налоговики проводят проверку в пермском офисе IT-компании Xsolla. С 2010 года компания зарегистрирована в США.

- Проводятся проверочные мероприятия, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю. – Но о результатах говорить пока преждевременно.

В Перми полиция конфисковала поддельные часы на китайском рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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