«Талан» устроил закрытый кинопоказ для клиентов

СЕГОДНЯ 07:58 2019-02-25T07:58:05+03:00

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Российская компания «Талан» провела закрытый кинопоказ фильма в кинотеатре «Кристалл» для своих клиентов. В дружеской обстановке гости смотрели фильм «Шоу Трумана», знакомились друг с другом и общались.

Фильм «Шоу Трумана» с Джимом Керри в главной роли выбран не случайно. Выходить из зоны комфорта очень непросто, и нужно быть готовым идти навстречу изменениям. Именно этот момент отлично раскрыт в фильме.

Екатерина Пахомова, клиент и партнер компании «Талан»:

– Мы с супругом смотрели этот фильм раньше, но это тот вариант, когда картину можно пересматривать несколько раз и всегда находить в ней новые смыслы. Фильм заставляет подумать о многом. О том, что та комфортная жизнь, которой мы живем, на самом деле только маленькая часть всего остального мира. И не нужно бояться выходить из зоны комфорта.

ИСТОЧНИК KP.RU